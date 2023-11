Hunderte zeigen Solidarität mit Israel: Demos in Berlin Sechs Wochen nach dem Angriff der islamistischen Hamas haben Hunderte Menschen in Berlin gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel demonstriert. Sie zogen am Sonntagnachmittag über die Tauentzien-Straße Richtung Lehniner Platz in Berlin-Charlottenburg.

Viele Teilnehmer hatten israelische Flaggen dabei oder hielten Schilder hoch mit Aussagen wie „Israel wants Peace“ (Israel will Frieden) oder „Free Gaza from Hamas“ (Befreit den Gazastreifen von der Hamas). Die Berliner Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 500. Bis zum späten Nachmittag seien keine Zwischenfälle bekannt geworden





