Hunderte rechtsextreme Polizisten in Deutschland entdeckt

Bundesweit soll es einem Bericht zufolge Hunderte rechtsextreme Polizistinnen und Polizisten geben. Niedersachsen will künftig schneller gegen diese vorgehen.Innenministerin Daniela Behrens künftig schneller außer Dienst gestellt werden.

"Wir bereiten gerade eine Novelle zum Disziplinargesetz vor, mit dem wir das Verfahren zur Entfernung von Beamtinnen und Beamten aus dem Dienst beschleunigen wollen, beispielsweise bei Verstößen gegen die Verfassungstreuepflicht", sagte die SPD-Politikerin der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Freitag). Das Gesetz soll demnach in der zweiten Jahreshälfte in die Verbandsbeteiligung mit den Gewerkschaften gehen und anschließend in den Landtag eingebracht werden. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass in Niedersachsen derzeit gegen zwölf Polizistinnen und Polizisten wegen des Verdachts auf eine rechtsextremistische Gesinnung ermittelt wir

