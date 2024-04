Hunderte Menschen demonstrieren gegen Rechts in Ochsenfurt

Hunderte Menschen aus Ochsenfurt und Umgebung setzen ein Zeichen gegen Rechts . Dass sie sich eine vielfältige Gesellschaft wünschen, brachten einige Teilnehmende der Kundgebung gegen Rechts mit selbst gemalten Transparenten zum Ausdruck. Dem Aufruf der Initiative ' Ochsenfurt solidarisch' sind auch viele Menschen aus der Region gefolgt, um für die Demokratie und gegen Rassismus zu demonstrieren.

Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren es, die sich am Samstag vor dem Ochsenfurter Rathaus zu einer Kundgebung versammelt haben, um für Weltoffenheit und gegen Ausgrenzung, Rassismus und rechte Gewalt zu demonstrieren. Aus Ochsenfurt und zahlreichen Gemeinden des Umlandes waren die Menschen in die Stadt gekommen, um ein Zeichen zu setzen

Ochsenfurt Demonstration Rechts Kundgebung Weltoffenheit Ausgrenzung Rassismus Rechte Gewalt

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Demos gegen rechts im Kreis Gütersloh: Mehrere hundert Menschen bei Aktion in GüterslohHunderte Demonstranten kamen am Samstag vor dem Gütersloher Rathaus zusammen. Alle wichtigen Infos und Termine gibt es in unserem Newsblog.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Gegen Rechtsextremismus: Hunderte Menschen demonstrieren für offenes GeraGera (th) - Mehrere Hundert Menschen sind in Gera für Solidarität und gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach am Samstag von

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Hunderte Menschen protestieren gegen und für TeslaMehrere hundert Menschen gehen in Grünheide auf die Straße - die einen, um gegen das Tesla-Werk zu protestieren, die anderen, um sich mit dem US-Autobauer solidarisch zu zeigen. Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Großeinsatz: Polizei kontrolliert Hunderte Menschen am HauptbahnhofErneut ist es am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) zu einem Großeinsatz gekommen: Beamte der Bundes- und der Landespolizei kontrollierten am Samstagabend

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Thüringen: Hunderte Menschen demonstrieren für offenes GeraImmer wieder ziehen Menschen angeführt von einem Akteur aus dem rechtsextremen Spektrum durch Gera. Das führt teils zu bundesweitem Aufsehen. Doch es gibt auch Gegenstimmen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hunderte Menschen demonstrieren für bessere Work-Life-BalanceIn einer Stadt haben Hunderte Menschen für eine bessere Work-Life-Balance demonstriert, indem sie sich mit Schlafmasken und Kissen zum Schlafen hingelegt haben. Die Aktion wurde organisiert, um auf die Ungleichheit im Schlaf aufmerksam zu machen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »