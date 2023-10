Hundehalterin im Landkreis Freising schwer verletzt

Eine 59-Jährige ist am Samstagvormittag in Wang (Kreis Freising) beim Gassigehen wegen eines anderen Hundes gestürzt und schwer verletzt worden.

Die Frau war mit ihrem angeleinten Hund in der Nähe des Ausgleichsweihers unterwegs - ebenso wie ein 53-Jähriger mit seinem nicht angeleinten Schäferhund. Als die Frau den Schäferhund erblickt habe, habe sie ihren Hund - offenbar weil sie verängstigt war - auf den Arm genommen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Schäferhund sei auf die Frau zugelaufen und sprang sie in Richtung ihres Hundes an.

Die Frau sei bei dem Sturz so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Archäologen entdecken eiserne Handprothese in FreisingArchäologen haben in Freising ein menschliches Skelett mit einer eisernen Hand aus einem Grab geborgen. Die Prothese stammt aus dem Zeitraum zwischen 1450 und 1620 und weist Spuren einer Amputation auf. Es handelt sich um eine seltene Konstruktion mit vier einzeln geformten Fingernachbildungen aus Blech. Weiterlesen ⮕