Hund rettet vermisste Frau in Dortmund

Am Osterwochenende wurde eine 83-jährige Frau in Dortmund vermisst. Es folgte eine große Suche. Auch viele Anwohner halfen mit. Am Ende wurde ein Hund zum Helden.) führte am Osterwochenende zu einem Happy End. Eine 83 Jahre alte Frau wurde als vermisst gemeldet. An der dramatischen und mehrstündigen Suche der Polizei beteiligten sich auch viele Bürgerinnen und Bürger.

Die Einsatzleiterin der Dortmunder Polizei sagte sogar: „Eine so große Unterstützung durch Bürgerinnen und Bürger in einem Einsatz habe ich noch nicht erlebt. Alle haben mitgezittert.“ Letztendlich gelang es aber dem Polizeihund „Knox“, die Vermisste zu finden und ihr so wohl das Leben zu retten. Denn die Frau lag nach einem Sturz lebensgefährlich unterkühlt auf einem Firmengelände. Personenspürhund „Knox“ arbeitet für das Polizeipräsidium Dortmund. Er entdeckte die 83-jährige Seniorin. © Polizei DortmundDie 83-jährige Frau war am Ostersonntag um 14:25 Uhr von einem Familienangehörigen als vermisst gemeldet worde

