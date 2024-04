Hund greift Reh in Naturschutzgebiet an

Bielefeld . Die Sätze auf dem Schild sind eindeutig: „Bleiben Sie bitte auf den gekennzeichneten Wegen. Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine zum Schutz der Wildtiere.“ Das Beckendorfer Mühlenbachtal im Bielefeld er Norden ist ein Naturschutzgebiet . „Hier herrscht Leinenpflicht “, betont Landwirt Jobst Buschmann. Der Vierbeiner einer unbekannten Frau war nicht angeleint. Er griff vergangene Woche ein Reh auf einer Wiese an. Dort wächst Gras, das zum Füttern von Pferden verwendet wird.

Horst Baumgart war Augenzeuge der Attacke. Der Rentner befand sich einige Meter weiter an seinem Haus. Von dort aus hat er einen guten Blick auf Tal und Wiese. „Ich war draußen beschäftigt und hörte plötzlich ein lautes Geschrei. Ich dachte, da hätten sich zwei Hunde in der Wolle. Eine Frau rief immer wieder einen Namen. Es klang wie Jenny.“ Dann habe er einen schwarz-weißen Hund gesehen, der in der Wiese mit etwas beschäftigt gewesen sei. Gesehen habe er das Reh da noch nich

