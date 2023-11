Sie ist sowas von da, pünktlich zum Herbst: die Grippe- und Erkältungswelle! Bei vielen von euch geht es ordentlich rum, wie wir an euren Nachrichten merken, die ihr an uns schreibt. In der Arbeit wird's eng bei all den Krankmeldungen, in der Kita rotzen die Kids um die Wette und Arzttermine sind so wertvoll, dass Elon Musk sie vermutlich demnächst alle aufkaufen wird.

Aber ernsthaft: Kürzlich gab es sogar Probleme bei der Bahn in Ludwigshafen, Mannheim und der gesamten Pfalz, weil zu viele Mitarbeiter krank waren. Und genauso zuverlässig, wie Fiebersaft in der Apotheke alle ist, kommen auch jedes Jahr wieder die klugen Sprüche: Hühnersuppe – das beste Rezept gegen Erkältung? Gut gemeinte Tipps gibt's natürlich auch immer, wenn es einen erwischt hat. Und es hat auch jeder einen absoluten Geheimtipp, wie die Erkältung angeblich sofort besser wird. Einen davon aber kennen wir garantiert alle und das vermutlich schon seit unserer Kindheit: Hühnersuppe. Am besten von Mama zubereitet oder nach dem Traditionsrezept von Om

:

SWR3: Hühnersuppe - das beste Rezept gegen Erkältung?Wir sammeln hier eure Tricks und Hausmittel gegen Erkältung. Danke an alle, die schon Nachrichten an uns geschrieben haben! Die Hühnersuppe ist hoch im Kurs! Habt ihr noch weitere Tipps, die ihr mit uns teilen wollt? Kommentiert gerne hier im Artikel:

Herkunft: swr3 | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

EXPRESS24: Sohn stiehlt Guirassy die Show: „In die Kurve mit dem kleinen Mann“Traum-Comeback für Serhou Guirassy! Nicht nur der Top-Stürmer steht im Rampenlicht, auch sein Sohn erregt Aufsehen in den sozialen Medien.

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

INVESTİNGDE: US-Inflationsdaten und Fed-Kommentare im Fokus der MärkteIn der kommenden Woche werden die Märkte mit Spannung auf die US-Inflationsdaten und die Kommentare mehrerer Fed-Vertreter warten, von denen sich die Anleger endlich Klarheit über die künftige Zinsentwicklung erhoffen.

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen »

GOFEMİNİN_DE: Die besten Tagescremes im TestFür gepflegte Haut greifen wir gerne zu einer Tagescreme. Doch welches Produkt konnte in unserem Test wirklich überzeugen? Hier erfahrt ihr die Testergebnisse aus unserem unfangreichen Redaktionstest.

Herkunft: gofeminin_de | Weiterlesen »

CİTYREPORT: Barrierefreier Bahnhof in RastattFahrgäste können am Bahnhof der Barockstadt Rastatt ab jetzt barrierefrei an- und abreisen. Die Deutsche Bahn (DB) hat den Bahnhof umfassend modernisiert. Reisende gelangen stufenfrei bis zum Zug dank erhöhter Bahnsteige und einer neuen Fußgängerbrücke mit vier Aufzügen, die die Bahnsteige miteinander verbindet. Mit der heutigen Einweihung können die Fahrgäste die Aufzüge rund sechs Wochen früher nutzen als ursprünglich geplant. Der Bund, das Land Baden-Württemberg, die Stadt Rastatt und die DB investierten gemeinsam 21,3 Millionen Euro in den Ausbau des Bahnhofs.

Herkunft: CityReport | Weiterlesen »