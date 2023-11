Hugo Boss bekräftigt Jahresprognose

Im dritten Quartal nahm der Umsatz um zehn Prozent auf gut eine Milliarde Euro zu. Dabei profitierte Hugo Boss von Zuwächsen in allen Regionen. Dank anhaltender Effizienzsteigerungen insbesondere im stationären Einzelhandel stieg das operative Ergebnis (Ebit) um 12 Prozent auf 103 Millionen Euro. Damit übertraf das Unternehmen die mittleren Analystenschätzungen leicht. Unter dem Strich verdiente der Modekonzern mit 63 Millionen Euro neun Prozent mehr.

