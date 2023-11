HUGO BOSS-Aktie mit Kurssprung: HUGO BOSS verbessert Gewinn und Umsatz

Im Zeitraum Juli bis September verdiente HUGO BOSS operativ vor Zinsen und Steuern (EBIT) 103 Millionen Euro, ein Plus von 12 Prozent zum Vorjahreswert von 92 Millionen. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 10,0, von 9,9 Prozent. Nach Steuern und Dritten blieb für die Aktionäre 63 Millionen Euro übrig (Vorjahr 58 Millionen). Je Aktie betrug der Gewinn 0,91 Euro, nach 0,84 Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: HUGO BOSS-Aktie: HUGO BOSS verbessert Gewinn und UmsatzHUGO BOSS hat im dritten Quartal bei Gewinn und Umsatz zugelegt und dabei die EBIT-Marge leicht verbessert.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

INVESTINGDE: Scout24 legt dank Sprengnetter-Übernahme Sprünge bei Umsatz und Gewinn hinScout24 legt dank Sprengnetter-Übernahme Sprünge bei Umsatz und Gewinn hin

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Pfeiffer Vacuum-Aktie sinkt: Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz - Gewinn dennoch rückläufigDer Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum hat im vergangenen Quartal erneut den Umsatz gesteigert.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Swisscom steigert bei kaum mehr Umsatz den Gewinn deutlichDie Swisscom hat in den ersten neun Monaten bei einem kaum gestiegenen Umsatz auch dank Einmaleffekten klar mehr Gewinn eingefahren.Bern - Die Swisscom hat in den ersten neun Monaten bei einem kaum gestiegenen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Scout24 legt dank Sprengnetter-Übernahme Sprünge bei Umsatz und Gewinn hinMÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine strikte Kostenkontrolle und die Übernahme der Sprengnetter-Gruppe zahlt sich für den Internetportalbetreiber Scout24 aus. Im dritten Quartal steigerte das MDax -Unternehmen Umsatz

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: PVA TePla-Aktie dreht ins Minus: PVA TePla steigert Umsatz und GewinnEine anhaltend hohe Nachfrage nach Halbleitern hat dem Technologiekonzern PVA TePla im ersten Halbjahr satte Zuwächse beschert.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕