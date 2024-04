Hugh Jackman verwirrt Fans mit seltsamen Instagram-Posts

Die Fans sind verwirrt: Hugh Jackman (55) postet seit wenigen Tagen seltsame Bilder auf seinem Instagram -Profil. Mal teilt der Hollywood star einen Schnappschuss von sich mit geschlossenen Augen, mal ein sekundenlanges Video, in dem er nur den Fußboden filmt. Seine Bildunterschriften sind mindestens genauso verwirrend wie die Schnappschüsse. 'Mehr' betitelt er sowohl das Foto als auch den kurzen Clip. Die Fans scheinen von diesem Anblick verwirrt zu sein. 'Geht es dir gut?', fragt ein Follower.

Ein anderer Nutzer kommentiert: 'Seit Ende letzten Jahres sind deine Inhalte so willkürlich.' Ob Hughs Verhalten etwa mit seiner Trennung von Deborra-Lee Furness (68) zu tun hat? Im September hatte das Schauspielerpaar nach 27 Ehejahren seine Trennung bekannt gegeben. Während ihrer Beziehung adoptierten die beiden zwei Kinde

Hugh Jackman Instagram Hollywood Verwirrung Trennung

