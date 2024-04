Hugh Grant erwägt den Einstieg in die Politik

Hugh Grant (63) ist ein erfolgreicher Schauspieler. Doch im Interview mit Entertainment Weekly verrät Hugh nun, dass er sich vorstellen könne, zukünftig in die Politik zu gehen. Der 63-Jährige erzählt, es sei ihm bereits mehrmals 'durch den Kopf gegangen' und fügt hinzu: 'Aber was ich so mitbekomme, ist, dass es fast unmöglich ist, etwas zu erreichen'. In der Vergangenheit spielte der Schauspieler bereits in Filmen wie 'Love Actually' oder 'A Very English Scandal' Politikerrollen.

Bisher ging er außerdem sehr offen mit seinen eigenen politischen Ansichten um, doch dass er jetzt tatsächlich versuchen will, in der Politik Fuß zu fassen, dürfte viele Fans des Bridget Jones-Darstellers überraschen. Bereits zur britischen Parlamentswahl 2019 hat er 'eine winzige Kampagne gestartet, um zu versuchen, die Leute zu überzeugen, taktisch zu wählen', erinnert er sich. Er habe jedoch 'in jedem Wahlbezirk verloren

