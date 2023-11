HSV will gegen Magdeburg Heimstärke nutzen

Der Hamburger SV kann in der 2. Liga durch einen Sieg gegen den 1. FC Magdeburg weiter oben dran bleiben. Doch mit dem Gegner hat der HSV zuletzt keine guten Erfahrungen gemacht. Dank seiner Heimstärke will der Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga weiter an der Tabellenspitze mitmischen. Vor dem sechsten Spiel im Volksparkstadion am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) gegen den 1

. FC Magdeburg hat das Team von Trainer Tim Walter daheim eine Bilanz von fünf Siegen in fünf Spielen aufzuweisen. Erneut wird das -Wohnzimmer mit 57.000 Zuschauern ausverkauft sein. Bei einem Sieg können die Gastgeber auf den zweiten Platz klettern, nachdem Fortuna Düsseldorf am Freitagabend zum Auftakt des zwölften Spieltages gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden verloren hat.sind zahlreiche Akteure mit Hamburger Vergangenheit unter Vertrag: der aktuell verletzte Torwart Julian Pollersbeck, Ahmet Arslan, Tatsuya Ito, Xavier Amaechi und Jonah Fabisch. Trainer Christian Titz ist seit 2021 in Magdeburg. Er hatte den HSV kurz vor Ende der Saison 2017/18 übernommen. Trotz einiger Erfolge blieb am Ende der erstmalige Abstieg des HSV aus der Bundesliga. Auch wenn die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt seit sechs Spielen auf einen Sieg wartet, weiß HSV-Trainer, dass seine Spieler den Gegner nicht unterschätzen dürfen. In der vergangenen Saison gab es für die Hamburger zwei 2:3-Niederlage

:

BILD: HSV: Guilherme Ramos fällt gegen Magdeburg aus – Schon jetzt Derby-DruckDer HSV gegen Magdeburg unter Druck. Bitter: Verteidiger Guilherme Ramos fällt verletzt aus.

BILD_SPORT: HSV-Stürmer Dompé fit für das Spiel gegen MagdeburgGute Nachrichten für den HSV vor dem Heimspiel gegen Magdeburg: Stürmer Jean-Luc Dompé (28, zuletzt mit einer Schambeinverletzung) ist fit für das Spiel. Das gilt auch für Dennis Hadzikadunic (25) und Guilherme Ramos (26). Das Innenverteidiger-Duo trainierte individuell mit einem reduzierten Programm. Beide dürften am Samstag in der Startelf stehen. Trainer Walter findet den Gegner trotz zwei 2:3-Niederlagen in der letzten Saison nicht besonders unbequem: 'Das ist eine Mannschaft, die ähnlich wie wir auf Ballbesitz spielt. Ich bin nicht der Typ, der nach Statistiken geht. Von daher ist es egal.' Und weiter: 'Ich habe großen Respekt, wenn ein Trainer eine Philosophie hat und diese auch durchzieht. Der Trainer des Gegners (Christian Titz, Anm. d. Red.) ist so einer. Mal sehen, was sich der Gegner vor 57.000 Fans einfallen lässt.'

MOPO: „Jeder Fußballer träumt davon“ – aber heikle HSV-Vorbereitung auf MagdeburgRobert Glatzel schnappte sich Nicolas Oliveira und Omar Megeed als Vorlagengeber und schoss Matheo Raab, dem neuen Pokal-Helden des HSV, noch ein paar

BILD_SPORT: HSV: Magdeburgs Trainer Christian Titz hat Respekt vor der Hamburger WuchtFür Christian Titz ist es nicht das erste Spiel gegen den Ex-Klub. Aber trotzdem immer wieder besonders.

BILD_SPORT: 2. Bundesliga: Wer zeigt HSV gegen Magdeburg im Free-TV?Am Samstagabend empfängt der Hamburger SV den 1. FC Magdeburg. So sehen Sie das Duell im Free-TV.

