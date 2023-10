HSV Hamburg und TSV Hannover-Burgdorf im Duell auf Augenhöhe

Für den HSV Hamburg und die TSV Hannover-Burgdorf war es beim 28:30 (13:13) der nächste Vergleich auf Augenhöhe. Der Achte empfing den Neunten, der Sieger blickt nach oben, der Verlierer steckt weiter im schnöden Mittelfeld.Hamburgs Torhüter Jogi Bitter sorgt vor allem im zweiten Durchgang mit vielen Paraden dafür, dass seine Mannschaft eine gute Sieg-Chance bekommt. Gereicht hat es trotzdem nicht, weil Hannover-Burgdorf eine Extra-Portion Moral dabei hat. Der HSV Hamburg hat seine erste Leistungsdelle bereits hinter sich, Hannover-Burgdorf steckt nach sechs Ligaspielen ohne Sieg mittendrin. Dennoch großer Respekt bei den Hausherren. Hamburgs Dominik Axmann: „Hannover hat individuell sehr starke Spieler. Da könnte ich mehrere aufzählen.“ Hannover-Burgdorfs Jonathan Edvardsson über die Ergebniskrise: „Wir haben ein paar gute Spiele gemacht und ein paar, die wir besser gestalten hätten können. Das heute wird sehr wichtig für uns.“ Merkt man in den ersten Minuten aber nicht richtig. Die Hamburger offensiv zielstrebig und defensiv mit der nötigen Portion Aggressivität. Hannover-Burgdorf braucht bis zur 12. Minute, um richtig in die Partie zu finden, Kapitän Steinhauser trifft zum 4:5. Der Startschuss in ein Auf und Ab.Bei der HSG Wetzlar muss sich die Mannschaft berechtigter Kritik stellen. Hamburg legt zum 8:6 (16.) vor, drei Minuten später liegen die Gäste wieder vorne (8:10 Weiterlesen:

