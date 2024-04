HSV: Glatzel erkrankt - Németh ersetzt ihn gegen Kaiserslautern

Die Hoffnung auf eine Blitz-Heilung starb am Donnerstagvormittag. Etwa 80 Fans hatten sich am Trainingsgelände des HSV versammelt und starrten auf die Treppe, von der die Profis in Richtung Platz hinunterschritten. Auf Robert Glatzel warteten sie vergeblich. Der Torjäger, der schon zuletzt in Fürth verletzt passen musste, meldete sich zu allem Überfluss nun auch noch erkrankt ab und wird definitiv auch gegen Kaiserslautern fehlen. Fest steht bereits, wer ihn ersetzen wird.

Jammern hilft nicht, unter diesem Motto stand Steffen Baumgarts Fazit, als er von Glatzels Ausfall berichtete. „Er ist krank und war nur kurz hier“, ließ der 52-Jährige wissen. „Deswegen besteht definitiv keine Chance fürs Spiel.“ Doch der Trainer denkt in Lösungen und meint, die passende parat zu haben. Wie schon gegen Fürth, so wird auch gegen den FCK András Németh in die Sturmspitze rücken und soll Top-Knipser Glatzel (schon 16 Saisontreffer) ersetzen, das stellte Baumgart unmissverständlich kla

