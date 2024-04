HSV erkämpft Unentschieden gegen Magdeburg

Einen Gewinner gab es beim 2:2 des HSV in Magdeburg nicht, zwei Hamburger durften sich am Ende aber zumindest ein bisschen so fühlen. Auch Trainer Steffen Baumgart hatten daran einen Anteil.

Das Spiel in Magdeburg schien für den HSV nach zwei Elfmetern und einer Roten Karte eigentlich schon nach der ersten Halbzeit so gut wie verloren. Doch im Laufe der zweiten Hälfte drehte sich dann plötzlich doch noch fast alles. Entscheidend dafür war auch eine doppelte Einwechslung in der 61. Minute.Nach gut einer Stunde und dem Zwischenstand von 0:2 stellte Baumgart auf den Alles-oder-Nichts-Modus.

HSV Magdeburg Fußball Aufholjagd

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mopo / 🏆 75. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

HSV erkämpft Unentschieden gegen MagdeburgDer Hamburger SV sichert sich trotz Unterzahl ein 2:2-Unentschieden gegen Magdeburg. Trainer Steffen Baumgart beruhigt sein Team in der Halbzeitpause und ermöglicht die Wende.

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Feierliche Übergabe der Dienstgeschäfte der Dienststellenleitung der Bundespolizeiinspektion MagdeburgMagdeburg (ots) Am 22. März 2024 fand im Festsaal der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt die feierliche Überga

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

HSV: Glatzel in Magdeburg auf der Bank – Kann Nemeth endlich liefern?HSV-Stürmer Robert Glatzel ist wieder fit, aber erst mal nur Joker.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Der HSV hat Schnupfen: Baumgart muss vor Magdeburg-Spiel umbauenFußball-Zweitligist HSV gastiert am Sonntag beim 1. FC Magdeburg. Im Kampf um Relegationsrang drei braucht die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart vor allem eines: Siege. Doch ausgerechnet jetzt könnten einige seiner Schützlinge krankheitsbedingt ausfallen.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

2. Bundesliga: Magdeburg – HSV 2:2! Last-Second-AusgleichIn Magdeburg holt der HSV ein 2:2.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

29:22-Packung: HSV-Handballer verfluchen MT MelsungenDer HSV Hamburg bleibt in der Handball-Bundesliga ein Angstgegner der MT Melsungen.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »