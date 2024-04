HSV erkämpft Unentschieden gegen Magdeburg

War das die Partie, die der HSV brauchte, um dieser Saison doch noch eine Wende geben zu können? In Unterzahl sicherten sich die Hamburger nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 in Magdeburg und machten ihren Trainer stolz.

Mit hängenden Köpfen und total geknickt waren die Profis in die Kabine geeilt, nachdem sie unmittelbar vor dem Pausenpfiff noch das 0:2 kassiert hatten. Dort angekommen beruhigte Baumgart sein nach zwei umstrittenen Strafstößen aufgebrachtes Team. Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach.

„Es war wichtig, das wir erst mal die Ruhe bewahrt haben”, erklärte der Coach später, „dass wir gesagt haben, dass wir erst mal verteidigen müssen, um ein angemessenes Ergebnis zu haben.” Und weiter: „Zu dem Zeitpunkt hat keiner damit gerechnet, dass wir so noch mal zurückkommen. Aber dann haben die Jungs genau das gemacht, was ich mir immer vorgestellt habe, dass sie über Grenzen gehen und wirklich alle füreinander fighten.

HSV Magdeburg Fußball Unentschieden Trainer Wende

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mopo / 🏆 75. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Feierliche Übergabe der Dienstgeschäfte der Dienststellenleitung der Bundespolizeiinspektion MagdeburgMagdeburg (ots) Am 22. März 2024 fand im Festsaal der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt die feierliche Überga

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

HSV: Glatzel in Magdeburg auf der Bank – Kann Nemeth endlich liefern?HSV-Stürmer Robert Glatzel ist wieder fit, aber erst mal nur Joker.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Der HSV hat Schnupfen: Baumgart muss vor Magdeburg-Spiel umbauenFußball-Zweitligist HSV gastiert am Sonntag beim 1. FC Magdeburg. Im Kampf um Relegationsrang drei braucht die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart vor allem eines: Siege. Doch ausgerechnet jetzt könnten einige seiner Schützlinge krankheitsbedingt ausfallen.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

2. Bundesliga: Magdeburg – HSV 2:2! Last-Second-AusgleichIn Magdeburg holt der HSV ein 2:2.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

29:22-Packung: HSV-Handballer verfluchen MT MelsungenDer HSV Hamburg bleibt in der Handball-Bundesliga ein Angstgegner der MT Melsungen.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Handball: SC Magdeburg: Deshalb ist Bennet Wiegert der beste Trainer der WeltNicht nur die Handball-Fans lieben Star-Trainer Bennet Wiegert (42)! Auch SCM-Finanzgeschäftsführer Marc-Henrik Schmedt (54) verneigt sich.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »