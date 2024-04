HSG Marpingen-Alsweiler II gewinnt den Saarlandpokal

HSG Marpingen-Alsweiler II schaltet die eigene Drittliga-Mannschaft im Halbfinale aus und besiegt im Finale die HG Saarlouis.So jubeln Saarlandpokal-Siegerinnen: Der Saarlandligist HSG Marpingen-Alsweiler II freut sich in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle über den Titelgewinn.Welch ein Knalleffekt beim „Final 4“-Endturnier um den Handball-Saarlandpokal am Ostermontag in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle.

Der Drittliga-Absteiger HSG Marpingen-Alsweiler ist als Titelverteidiger bei den Frauen nach der 20:25 (11:12)-Niederlage im Halbfinale gegen seine eigene und in der Saarlandliga spielende zweite Mannschaft ausgeschieden. „Meine Spielerinnen waren Feuer und Flamme und hatten nur eins auf dem Trichter – sie wollten den Pokal holen“, berichtete Tim Kipper, der Trainer der Saarlandliga-Mannschaft der Moskitos. Und er ergänzte: „Wir haben eine bombastische Abwehrleistung gezeigt und Adriana Heck im Tor hat sehr gut gehalte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



szaktuell / 🏆 61. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

HSG Marpingen-Alsweiler II verliert Top-Spiel zu Hause gegen den HSV Merzig/HilbringenMosktitos-Trainer Tim Kipper nahm 21 Sekunden vor dem Abpfiff noch eine Auszeit. Mit 16:17 lagen die Saarlandliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler II im Top-Spiel am vergangenen Samstag gegen den HSV Merzig/Hilbringen zurück.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

3. Handball-Liga: Andreas Moßmann trainiert HSG Marpingen-AlsweilerNoch ist er in der Region relativ unbekannt: Andreas Moßmann wird der neue Trainer des Handball-Drittligisten HSG Marpingen-Alsweiler. Jetzt stellte er sich der Mannschaft vor.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

3. Handball-Liga: HSG Marpingen-Alsweiler unterliegt Bergischem HCDie Drittliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler unterliegen Tabellenführer Bergischer HC nach großem Kampf mit 30:33. Michelle Hartz fällt nach einer schweren Augen-Verletzung für den Rest der Saison aus.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

DJK Ballweiler-Wecklingen erwartet die SG Marpingen-UrexweilerZum Abschluss der Englischen Woche empfängt die DJK Ballweiler-Wecklingen an diesem Sonntag Saarlandliga-Schlusslicht SG Marpingen-Urexweiler. Spielertrainer Florian Bohr warnt allen voran vor einem Akteur der Gäste.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Fußball: SG Mettlach-Merzig verliert Kellerduell gegen SG Marpingen-UrexweilerEin böser Tiefschlag im Kampf gegen den Abstieg: Die SG Mettlach-Merzig hat in der Fußball-Saarlandliga am Mittwoch das Kellerduell gegen die SG Marpingen-Urexweiler mit 0:2 verloren. Dabei ließen die Gastgeber viele Chancen ungenutzt.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Saarlandliga: SG Marpingen-Urexweiler besiegt die SV Elversberg IISechs Punkte innerhalb von vier Tagen: Fußball-Saarlandligist SG Marpingen-Urexweiler hat eine gute Woche hinter sich. Nach dem Sieg im Kellerduell bei der SG Mettlach-Merzig gab es einen Heimerfolg gegen die SV Elversberg II.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »