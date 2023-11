HRT holt Klien

Neben den Stammfahrern Bruno Senna und Karun Chandhok hatte HRT unlängst bereits Sakon Yamamoto als Testfahrer verpflichtet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Bauer baut Vorsprung ausDer Österreicher will in Hockenheim den Meistertitel der IDM Superbike holen.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Farbanschlag der „Letzten Generation“ : Beseitigung der Farbe an der Weltzeituhr in Berlin kostet 14.000 EuroDie Beseitigung der Farbe an der Berliner Weltzeituhr am Alexanderplatz war mit einigem Aufwand verbunden - und mit einigen Kosten. Die Mechanik der Uhr ist aber unbeschädigt.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Die zentralen Aussagen der Grünenspitze zur Migration: Der Vorschlag der GrünenEinen „demokratischen Grundkonsens in der Migrationspolitik“ fordern Grünen-Chefin Lang und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Doch die Union reagiert ablehnend.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Zwei Jahre nach der Flut: Wie die Winzer an der Ahr Wege aus der Katastrophe suchen„We Ahr open“: Zwei Jahre nach der Flut tasten ein Tal und seine Erzeuger sich in Richtung einer Normalität, die es so wohl nie wieder geben wird.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: TuSG Ritterhude bleibt das Maß der Dinge in der Tischtennis-Verbandsliga der DamenDie TuSG Ritterhude bleibt in der Tischtennis-Verbandsliga der Damen weiterhin das Maß der Dinge und darf von der Herbstmeisterschaft träumen.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

MEINMMO: Woche 11 der Saison der Hexe und Festival der VerlorenenDie Woche 11 der Saison der Hexe und das Festival der Verlorenen stehen bevor. Erfahrt, was euch in den nächsten 7 Tagen erwartet und welche Belohnungen es gibt. Außerdem gibt es die Mission 'Mühe und Ärger' zu erfüllen.

Herkunft: MeinMMO | Weiterlesen ⮕