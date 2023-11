Hoteliers und Gastronomen setzen Roboter gegen Fachkräftemangel ein

Der Fachkräftemangel macht Hoteliers und Gastronomen erfinderisch. Mit kreativen Ideen gehen sie gegen den Mangel an. Oder lassen gleich den Roboter arbeiten. Pasta- und Reisgerichte beherrscht der neue Koch im Lieblingsplatz-Hotel in Grömitz bei Lübeck bereits. "Er könnte aber genauso gut eine Currywurst oder eine Sushi Bowl machen", sagt Hotelier Niels Battenfeld. Dabei kocht hier kein Mensch, sondern ein Roboter. 250.

000 Euro hat sich Battenfeld die vier mal zwei Meter große Maschine kosten lassen, mit der er dem Fachkräftemangel in der Branche trotzt. Beim ersten Kontakt seien die Gäste noch skeptisch, räumt Battenfeld ein. "Am zweiten Tag ist das aber schon ganz selbstverständlich." Bestellt wird per App oder auf dem Display am, die Maschine wirft dann die vorgegarten Zutaten in den Topf und bereite das Essen frisch zu. "Genauso wie ein richtiger Koch", sagt Battenfeld. Natürlich sei der Roboter kein Sternekoch, schaffe aber bis zu 100 Portionen pro Stunde. Auch die knappe Karte von bisher nur sechs Gerichten soll schnell auf 15 bis 20 wachsen. Bis zu 120 wären möglic

