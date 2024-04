Hotelier erwirkt virtuelles Hausverbot gegen belästigende Besucherin

Eva Z. darf die Webseite eines bestimmten Kärntner Hotelier s nicht mehr aufrufen. Er hat vor Gericht das virtuelle Äquivalent eines Hausverbot s gegen Z. erwirkt. Der Grund: Frau Z. hat den Hotelier per Anwaltsschreiben mit Geldforderung samt Klagedrohung belästigt, weil die Webseite angeblich Datenschutzrecht verletzt. Das bereite ihr Unwohlsein, sagt Frau Z. Das möchte der Hotelier natürlich nicht, weshalb er Frau Z. nun quasi zum Selbstschutz das Aufrufen seiner Webseite verbieten hat lassen.

Der Hotelier war Opfer einer groß angelegten Abzock-Kampagne. 2022 beauftragte Eva Z. ein IT-Unternehmen damit, aktiv nach österreichischen Webseiten zu suchen, deren Schriftart-Dateien (Fonts) dynamisch von einem Google Server eingebunden wurden. Das beauftragte Unternehmen erstellte eine Liste solcher Webseiten mit Google Fonts. Anschließend ließ sich Frau Z. Software installieren, die zehntausende solcher Webseiten automatisch abrie

Hotelier Hausverbot Belästigung Geldforderung Klagedrohung Datenschutzverletzung Webseite

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



heise_de / 🏆 20. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Liebe auf Umwegen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Hannes verliebte sich in Frau von MitbewerberSeit Montag protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Mit von der Partie sind auch einige ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Ökobauer Christoph aus der vergangenen Staffel postete etwa ein Video, wie er mit anderen Traktoren in einer Straßenblockade steht.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Liebe auf Umwegen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Hannes verliebte sich in Frau von MitbewerberSeit Montag protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Mit von der Partie sind auch einige ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Ökobauer Christoph aus der vergangenen Staffel postete etwa ein Video, wie er mit anderen Traktoren in einer Straßenblockade steht.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Liebe auf Umwegen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Hannes verliebte sich in Frau von MitbewerberSeit Montag protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Mit von der Partie sind auch einige ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Ökobauer Christoph aus der vergangenen Staffel postete etwa ein Video, wie er mit anderen Traktoren in einer Straßenblockade steht.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Siamesische Zwillinge: Hochzeit! Josh (33) hat seine Schwägerin IMMER mit dabeiEr hat eine Frau geheiratet und damit indirekt auch einer zweiten Frau das Ja-Wort gegeben.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

„Verp***t euch!“: Star-Koch erteilt Veganern HausverbotEin Promi-Koch verbannt alle Veganer aus seinem Restaurant, nachdem sich eine Kundin über ihr fleischloses Essen beschwert hatte: „Sie können sich verpissen“.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

„Verp***t euch!“: Star-Koch erteilt Veganern HausverbotEin Promi-Koch verbannt alle Veganer aus seinem Restaurant, nachdem sich eine Kundin über ihr fleischloses Essen beschwert hatte: „Sie können sich verpissen“.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »