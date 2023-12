Hot oder Schrott? - Außergewöhnliche Produkte im Test

Sie kennen das: Völlig verschiedene Haushalte testen beim Vox-Hit"Hot oder Schrott?" Woche für Woche außergewöhnliche Produkte aus der ganzen Welt, vom Actioncam-Wurfgerät über elektrische Massagehandschuhe bis zur Teppanyaki-Eisbereiterplatte.

Zwischendurch rastet Berufs-Choleriker Detlef Steves wegen Lappalien aus ("Wollt ihr mich verarschen, oder wat?","Mach' den Scheiß jetzt alleine weiter"), jemand liest die schönsten Stilblüten aus einer kuriosen Bedienungsanleitung vor, und – zack: schon wieder ist eine Stunde Abendprogramm geschafft (ist bei Vox aber immer noch niemand auf die Idee gekommen, dasselbe auch mal mit den TV-Trends des Jahres zu veranstalte





DWDL » / 🏆 71. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Formel-1-Test 2023: George Russell produziert Schrott, Young Drivers sammeln ErfahrungGeorge Russell produzierte am letzten Tag des Formel-1-Jahres 2023 nochmal Schrott, während zwölf 'Young Drivers' wertvolle Erfahrung sammeln durften. Der Testabschluss diente als Reifentest für Pirelli und als Plattform für die Nachwuchsfahrer.

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Odeg-Personal bekommt mehr Geld - 35-Stunden-Woche für SchichtarbeiterDie Lokführergewerkschaft GDL führt zurzeit Tarifverhandlungen mit mehreren Bahnunternehmen. Während es in den Gesprächen mit der Bahn knirscht, gelang jetzt eine Einigung mit der Unternehmensgruppe Netinera. Zu dieser gehört auch die Odeg.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Wichtige Ereignisse in der kommenden WocheEin Blick auf die wichtigsten Ereignisse in der kommenden Woche, darunter Quartalszahlen von Oracle und Carl Zeiss Meditec sowie Arbeitsmarktdaten aus dem Vereinigten Königreich und der Verbraucherpreisindex in den USA.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Weihnachtskollektion von Sawade: Ein absolutes HighlightIm Lifestyle-Team testen wir jeden Monat neue Produkte. Was unsere Redakteur:innen besonders überzeugt hat, lesen Sie hier. Unser Lifestye-Team testet monatlich interessante Produkte aus den Bereichen Fitness, Health und Lifestyle, bewertet nach Nutzen, Handhabung und Wirkung. Auch im Dezember stellt die GALA-Redaktion Ihnen fünf spannende Tests vor. Warum lange nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für meine Familie suchen, wenn die Antwort manchmal so nah liegt? Für mich befand sie sich etwa 250 Kilometer entfernt – in Berlin. Als Berlins älteste Pralinen-Manufaktur vereint Sawade Tradition und Genuss. Und darum geht es an Weihnachten schließlich auch, oder?: Die gesamte Weihnachtskollektion von Sawade ist schlichtweg zum Dahinschmelzen. Das Design verleiht der Box den perfekten Mix aus zeitloser Modernität und einem Hauch von Kitsch, den wir an Weihnachten so lieben. Ob Adventskalender oder Geschenkebox – jedes Design wurde individuell entworfen und ist ein absoluter Hingucker. Achtung, Suchtgefahr! Die Pralinen sind nicht nur optisch ein absolutes Highlight

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Schnäppchenjagd: Die besten Angebote und RabatteErfahren Sie, welche Produkte besonders rabattiert sind und wo Sie am meisten sparen können. Täglich versorgen wir Sie mit den neuesten und attraktivsten Deals!

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Schnäppchenpreise für Welleneisen und Bombat BootsWir zeigen Ihnen, welche Produkte besonders rabattiert sind und wo Sie am meisten sparen können. Entdecken Sie tolle Angebote für Welleneisen und Bombat Boots.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »