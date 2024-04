Horst Lichter und der C64 von Commodore

Horst Lichter hatte in der Dienstagsausgabe der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ zwar keinen blassen Schimmer, was das alte Gerät auf seinem Tisch alles kann. Doch zumindest wurde Experte Sven Deutschmanek mit dem C64 von Commodore zurück in seine Jugend versetzt. Ähnlich ging es auch einem Händler. Doch leider hatte der beliebte Heimcomputer einen Haken. Barbara und Georg aus Arnsberg entdeckten den C64 erst vor Kurzem auf dem Dachboden wieder.

Der Verkäufer hatte den Heimcomputer in den 1980er-Jahren „für viele hundert D-Mark“ neu gekauft. „Damals war so ein Apparat böse teuer“, bestätigte Lichter. Weiter ging sein Fachwissen aber nicht, denn ihn erinnerte der Name Commodore nur an den Autohersteller Opel. Dafür sprang Sven Deutschmanek als Experte ein, der nicht nur wusste, dass die amerikanische Firma Commodore bereits in den 1950er-Jahren Taschenrechner produziert

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Horst Lichter völlig außer sich: „eine Granate“„Das Ding ist eine Granate“, rief Horst Lichter. Doch mit dieser Meinung stand der „Bares für Rares“-Moderator allein auf weiter Flur. Im Händlerraum wurde das originelle Küchengerät als veritabler Scheidungsgrund verspottet.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Diskussion bei „Bares für Rares“: Moderator Horst Lichter spricht ernste Worte mit KandidatenBei „Bares für Rares“ entfachen so manche Raritäten heiße Diskussionen. Doch nicht jedes Objekt sorgt für überrasche Hochgefühle, denn so mancher. Und nun kam es zum nächsten Wow-Moment: Noch bevor es zu einer möglichen Verhandlung kam, musste Moderator Horst Lichter ein Machtwort sprechen. Der Grund war eine Bronzeskulptur, die von Nicole Schulz und Bernhard Kurkowski zum Verkauf angeboten wurde.Nach einem kurzen Plausch zwischen den Verkaufswilligen und dem Moderator erfuhr Lichter, was die Bronze-Skulptur darstellen soll: nämlich eine schwangere Frau

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Wegen Schwangeren-Skulptur: Horst Lichter knöpft sich „Bares für Rares“-Verkäufer vorDie deutsche Fernsehsendung 'Bares für Rares' begeistert mit ihrem Konzept einer Antiquitäten- und Trödelshow ein breites Publikum.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Wegen Schwangeren-Skulptur: Horst Lichter weist „Bares für Rares“-Verkäufer zurechtDie deutsche Fernsehsendung 'Bares für Rares' begeistert mit ihrem Konzept einer Antiquitäten- und Trödelshow ein breites Publikum.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Wegen Schwangeren-Skulptur: Horst Lichter weist „Bares für Rares“-Verkäufer zurechtDie deutsche Fernsehsendung 'Bares für Rares' begeistert mit ihrem Konzept einer Antiquitäten- und Trödelshow ein breites Publikum.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Wegen Schwangeren-Skulptur: Horst Lichter knöpft sich „Bares für Rares“-Verkäufer vorDie deutsche Fernsehsendung 'Bares für Rares' begeistert mit ihrem Konzept einer Antiquitäten- und Trödelshow ein breites Publikum.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »