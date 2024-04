Horst Lichter kommentiert Barbie-Puppe bei „Bares für Rares“

Horst Lichter ist für seine ehrliche Meinung im TV bekannt. Bei „Bares für Rares“ kommentiert er den Hintergrund einer „Barbie“-Puppe mit Kopfschütteln und Unverständnis. Was dahintersteckt.kann Moderator Horst Lichter (62) nur den Kopf schütteln, als er von der Geschichte der zu verkaufenden Puppe erfährt. Eine Expertin in der Runde kannte sich aus und erstaunte den Moderator.Seit 2013 wird die ZDF-Sendung schon ausgestrahlt und gilt als eine der erfolgreichsten des dortigen Nachmittagsprogramms. Nicht zuletzt auch durch den Witz von Moderator und Fernsehkoch Horst Lichter sowie den Kultstatus der Händler. Etwa-Zuschauer. Die deutsche TV-Nation möchte wissen, was ihre Mitbürger so im Keller verstecken und vielleicht auch, was man aus dem eigenen Hausrat an vergessenen Staubfressern zu Geld machen kann. 2018 erhielt die Sendung die Goldene Kamera, 2019 den Deutschen Fernsehpreis.Das Spannende am Konzept von „Bares für Rares“ ist der ungewisse Ausgang