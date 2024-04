Horst Hrubesch und seine Verbindung zu Österreich

Horst Hrubesch kennt praktisch überall jemanden, wo auch immer er im Fußball hinkommt. Beim Länderspiel der DFB-Frauen in Österreich ist das nicht anders.Historie mit Horst Hrubesch - der Interims-Bundestrainer der deutschen Fußball erinnen hat bei praktisch jedem Länderspiel irgendeinen Bezug zum Gegner. Was natürlich an seinem Alter (72) und seiner langen Karriere als Stürmer und Trainer liegt. Am Rande des heutigen EM-Qualifikationsspiels in Linz gegen„ Österreich ist ein tolles Land.

Ich habe viele Freunde noch hier, viele Bekannte, die über die Jahre geblieben sind“, sagte der DFB-Coach, der in den 1990er-Jahren Swarovski Tirol und Austria Wien trainierte, und betonte: „Ich habe nur gute Erinnerungen an Österreich.“ Die österreichischen Frauen, die gegen die Vize-Europameisterinnen mit zahlreichen Bundesliga-Spielerinnen antreten, hätten sich „in den letzten Jahren gut entwickelt“, sagte Hrubesch. Für ihn und die DFB-Frauen geht es dann am Dienstag (1

