Horror-Saison des FC Bayern setzt sich fort

Die Horror-Saison des FC Bayern geht weiter: Am Samstag unterlag der Rekordmeister Aufsteiger Heidenheim mit 2:3. Schon am kommenden Wochenende kann sich Konkurrent Bayer Leverkusen zum Meister krönen. Die Saison der Bayern hingegen wird aller Voraussicht nach titellos enden – erstmals seit 2012. Zwar sind die Münchner noch im Viertelfinale der Champions League vertreten, doch angesichts der schwachen Form spricht wenig für ein Weiterkommen gegen den FC Arsenal.

Beim Hinspiel am Dienstag in London wird Erfolglos-Coach Thomas Tuchel dennoch an der Seitenlinie stehen. Sportvorstand Max Eberl hatte nach der Blamage am Samstag einen kurzfristigen Trainerwechsel"zu 100 Prozent" ausgeschlossen. Dass nach der Saison für Tuchel beim FC Bayern Schluss sein wird, steht allerdings schon seit Wochen fes

