Horn: Jugendliche sollen Obdachlosen getötet haben - Freund hörte noch seine Schreie!

Ein Freund des Getöteten (links) und ein Anwohner (rechts) sprechen im RTL-Interview über das schreckliche Verbrechen, das in Horn passiert ist.Es fehlen fast die Worte dafür, was sich in Horn-Bad Meinberg abgespielt hat. In dem Ort sollen drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren einen Mann mit mehreren Stichen brutal getötet und die Tat ins Netz gestellt haben. Ein Freund des Toten zündet am Tatort Kerzen an, ringt um Fassung.

Mit seinem Kumpel habe er am Tag vor der Tat noch zusammengesessen, geredet und getrunken. Am Tatabend habe er dann Schreie gehört, konnte diese jedoch zunächst nicht einordnen. „Beim zweiten Schrei dachte ich dann, dass er es war“, sagt Marcel. Doch sein Kumpel habe ja öfter mal geschrien. Daraufhin sei er dann in die Richtung der Schreie gelaufen, habe jedoch nichts erkennen können.

Anwohner über Tatverdächtige in Horn: „Hab das Gefühl, dass die Jugendlichen heute skrupelloser sind" Dass man in dem Alter bereits zu solchen Taten fähig ist – auch für den 24-Jährigen ist das unbegreiflich. „Ich hab schon das Gefühl, dass die Jugendlichen heute skrupelloser sind und kein Ende kennen“, sei sein Empfinden. Die Strafmündigkeit sollte deshalb auf zwölf Jahre herabgesetzt werden, sagt er. headtopics.com

