Die Tat macht die Ermittler sprachlos. In Horn-Bad Meinberg im Teutoburger Wald soll ein Obdachloser durch die Gewalt von Jugendlichen ums Leben gekommen sein. Es gibt Aufnahmen der Tat, die der Polizei vorliegen.

Drei Jugendliche sollen im Kreis Lippe (NRW) einen Obdachlosen getötet und die Tat gefilmt haben. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige seien festgenommen worden, sagte Staatsanwalt Alexander Görlitz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Freitagabend ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für die drei Jugendlichen an. Ein Passant hatte den Toten am Donnerstagmorgen auf einer Wiese inentdeckt.

Die Identität des Opfers, das am Freitag obduziert werden sollte, sei in der Zwischenzeit geklärt worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Detmold mit.Die Jugendlichen haben demnach den Angriff gefilmt und verbreitet. Durch diese Aufnahmen waren die Ermittler der Gruppe auf die Spur gekommen.von Kindern und Jugendlichen für Entsetzen gesorgt. headtopics.com

Im März 2023 haben zwei 12- und 13-jährige Mädchen bei Siegen eine Mitschülerin getötet. Die 12-jährige Luisa wurde in einem Wald bei Freudenberg auf dem Heimweg Opfer eines Verbrechens. Die Mädchen haben die Tat gestanden.soll Anfang April ein 10 Jahres altes Mädchen von einem 11-Jährigen in einem Kinderheim getötet worden sein.

Im Januar hatte ein 15-Jähriger eine 78-Jährige in Ellwangen in Baden-Württemberg vom Rad gestoßen haben. Die Frau starb an ihren Verletzungen. Das Motiv war unklar, beide kannten sich nicht. Wenige Tage zuvor soll der 15-Jährige einen Rollstuhlfahrer nach einem Streit umgestoßen haben. headtopics.com

