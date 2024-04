Holzachterbahn Mammut bleibt während der Fahrt stehen

Schock für die Fahrgäste der Holzachterbahn Mammut . Während der Fahrt ging plötzlich nichts mehr, die Achterbahn blieb einfach stehen. Passiert ist zum Glück nichts. Erlebnispark Tripsdrill bei Cleebronn : Techniker holen Fahrgäste aus Achterbahn Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag im Erlebnispark Tripsdrill bei Cleebronn (Baden-Württemberg). Einer Sprecherin zufolge führte ein Defekt an einem Sensor zu dem plötzlichen Halt. Dadurch sei die Sicherheitsabschaltung ausgelöst worden.

Die Fahrgäste seien von Technikern des Parks aus dem Zug geholt und nach unten begleitet worden, erklärte die Sprecherin. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Den Angaben zufolge fuhr die Achterbahn nur kurz darauf wieder – und wurde bis zum Feierabend ohne Probleme genutzt. Zuvor hatte die Heilbronner Stimme berichtet. Die Polizei war an dem Einsatz nicht beteiligt

Holzachterbahn Mammut Fahrgäste Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn Defekt Sensor Sicherheitsabschaltung Techniker Polizei

