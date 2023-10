Hollywood-Star Matthew Perry tot in seinem Jacuzzi aufgefunden

Hollywood-Star Matthew Perry (54) kämpfte jahrzehntelang gegen innere Dämonen, ließ nichts unversucht, um sich aus der Sucht zu befreien. Am Samstag nahm sein Leben ein tragisches Ende. Der „Friends“-Liebling war im Jacuzzi seines Luxus-Anwesens in Los Angeles leblos aufgefunden worden. Auch am Tag nach dem überraschenden Tod von „Friends“-Star Matthew Perry stehen Fans, Nachbarn und Freunde unter Schock. BILD ist vor Ort im noblen Los-Angeles-Stadtteil Pacific Palisades, vor dem Todeshaus. Das Anwesen ließ er erst kürzlich noch liebevoll renovieren. Lesen Sie mit BILDplus die Schilderungen aus Perrys Wohnviertel und wie es vor seinem Anwesen aktuell aussieht

Friends Star Matthew Perry: So trauern Promis um Matthew Perry​Viele, die mit dem am Samstag tot aufgefundenen Schauspieler zusammengearbeitet haben, erinnern sich an einen witzigen, liebenswerten Menschen. Unter den Trauernden ist auch ein aktueller Regierungschef. Weiterlesen ⮕

Hollywood unter Schock nach dem tragischen Tod von „Friends"-Star Matthew Perry (†54)Der Schauspieler wurde am Samstagnachmittag tot in seinem Haus in Pacific Palisades in Los Angeles aufgefunden. Offenbar war er – die genaue Todesursache ist bislang unklar – in seinem Whirlpool im Garten gestorben. Familie, Freunde und Millionen Fans trauern um den beliebten Serienstar. Was nur wenige wissen: Perry war schon oft knapp dem Tod entkommen!

Hollywood-Star Matthew Perry kämpfte gegen Sucht und verstarb tragischHollywood-Star Matthew Perry (54) kämpfte jahrzehntelang gegen die inneren Dämonen, ließ nichts unversucht, um sich aus der Sucht zu befreien. Am Samstag nahm sein Leben ein tragisches Ende. Seine erschreckende Bilanz: ganze 15 Mal checkte er in Entzugskliniken ein, wurde mehrfach operiert und er besuchte die „Anonymen Alkoholiker" – 6000 Mal! Matthew Perry durchlebte einen erbitterten Kampf gegen seine Drogen- und Alkoholsucht und gab dafür sage und schreibe neun Millionen Dollar aus.

Hollywood-Star Matthew Perry tot aufgefundenHollywood-Star Matthew Perry wurde tot in seinem Haus in Pacific Palisades in Los Angeles aufgefunden. Laut Polizeiquellen ertrank Perry und wurde am Samstag in einem Haus in Los Angeles gefunden, nachdem Rettungskräfte wegen eines Herzstillstands gerufen wurden.

