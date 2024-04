Hollow Knight: Silksong kommt zum Launch direkt in den Game Pass

Wer sucht sich denn bitte den 1. April als tatsächlichen Tag einer Ankündigung aus? Ihr nicht? Dann habt ihr Xbox und Team Cherry etwas voraus, denn der X-Account von ID Xbox teilte gestern die erste offizielle Xbox-Store-Seite von"Ich weiß nicht, ob schon jemand davon gehört hat, aber... ihr könnt es ab heute auf die Wunschliste setzen", heißt es. Und es stimmt. Klickt ihr den im Beitrag angegebenen, führt dieser euch zu Hollow Knight: Silksong. In den Kommentaren zeigen sich die Fans verwirrt und halten es teilweise für einen grausamen Aprilscherz.Hier könnt ihr den Titel auf die Wunschliste schmeißen und die Beschreibung für den Titel durchlesen. Hollow Knight: Silksong wird zum Release direkt in den Xbox Game Pass kommen.Hollow Knight: Silksong kommt zum Launch direkt in den Game Pass "Steige auf zum Gipfel des riesigen verwunschenen Königreichs in Hollow Knight: Silksong! Der Nachfolger der preisgekrönten Action-Adventures Hollow Knight

