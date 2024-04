Holger Rune: Auf der Jagd nach der dritten Lederhose

Eine Lederhose braucht der Mann, das weiß jeder Bayer. Mehr müssen es aber eigentlich gar nicht sein - eine gescheite reicht. Der dänische Tennis -Profi Holger Rune hat seinen Kleiderschrank zuletzt dagegen mit zwei Lederhose n aufgebessert. Eine davon ist im dunkleren Braun gehalten, eine heller. Er scheint also eigentlich schon für alle Anlässe gut aufgestellt zu sein. Doch das hindert ihn nicht daran, in den kommenden Tagen um seine dritte Lederhose binnen drei Jahren zu spielen.

Die erhält bekanntlich der Gewinner des ATP-Turniers in München auf dem Gelände des MTTC Iphitos. BR24Sport überträgt ab Montag, 15. April, täglich ausgewählte Spiele des Sandplatzturniers in München im Livestream.Holger Rune - der TitelverteidigerKlar, muss man Rune nun zuallererst nennen, könnte er doch mit seinem dritten Sieg in Serie einen Rekord einstellen. Bislang gewann ledliglich der US-Amerikaner John Edward Patty dreimal in Serie am Aumeister (1954 bis 1956

Holger Rune Lederhose ATP-Turnier München Tennis

