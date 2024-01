Höhere Energiekosten im neuen Jahr

Die Preise für Energie sind aktuell moderat, trotzdem wird es für einige Verbraucher teurer: Eine Reihe von Anpassungen bei Steuern, Abgaben und das Ende der Energiepreisbremsen schlagen gleichzeitig zu. Die Verbraucherzentrale gibt Tipps.Im neuen Jahr müssen viele Haushalte und Unternehmen mit höheren Energiekosten rechnen. Gleich drei Faktoren werden voraussichtlich die Preise treiben: das.

Bei letzterer fällt die Steigerung in Berlin allerdings deutlich geringer aus als in vielen anderen Bundesländern. In Brandenburg sinkt die Höhe dieser Abgabe sogar.Im neuen Jahr treten zahlreiche Gesetzesänderungen in Kraft. Einiges ändert sich schon im Januar, anderes erst im Jahresverlauf. Essen, Heizen und Fliegen werden teurer. Für einige Gruppen gibt es jedoch auch mehr Geld. Ein ÜberblickMit den Energiepreisbremsen bei Strom, Wärme und Gas hatte die Bundesregierung auf die steil steigenden Preise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine reagiert. Um den Verbrauchern eine relative Preisstabilität zu gewährleisten, konnten im vergangenen Jahr Entlastungshilfen beantragt werde





rbb24 » / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Militärhilfen für die Ukraine gehen stark zurückDie westliche Militärhilfe für die Ukraine sinkt deutlich: Die neu zugesagte Hilfe ging zwischen August und Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 90 Prozent zurück. Die Ukraine sei zunehmend von einigen wenigen Kerngebern abhängig, zu denen etwa Deutschland, die USA oder die nordischen Länder zählten. Doch wird um die Unterstützung für die Ukraine gerungen.

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageDie Freigabe neuer US-Hilfen steht auf der Kippe. Selenskyj bittet in Washington eindringlich um weitere Unterstützung für sein Land. Doch Biden kann ihm nichts versprechen. Die News im Überblick.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland bombardiert die Ukraine massiv - kurz vor der Entscheidung der EU über Beitrittsverhandlungen mit dem Land. Dutzende Menschen werden verletzt. Die News im Überblick

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Die Wintersonnenwende: Die längste Nacht des JahresDie Nacht vom 21. auf den 22. Dezember ist die längste Nacht des Jahres: Die Wintersonnenwende. Was hält sie für die Sternzeichen bereit und wie können wir sie für uns nutzen?

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Nickelpreise steigen trotz HerausforderungenTrotz der Herausforderungen durch die globale Wirtschaftsverlangsamung, gibt es begründete Hoffnung für wieder deutlich steigende Nickelpreise. Vor allem sollten die Erwartungen an Zinssenkungen durch wichtige Zentralbanken im Jahr 2024 sowie die positiven Aussichten für die Nachfrage (3,47 Millionen Tonnen im Vergleich zu 3,20 Millionen Tonnen im Jahr 2023) für Schub sorgen können.

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »

Gesetzesänderungen im neuen JahrIm neuen Jahr treten zahlreiche Gesetzesänderungen in Kraft. Einiges ändert sich schon im Januar, anderes erst im Jahresverlauf. Essen, Heizen und Fliegen werden teurer. Für einige Gruppen gibt es jedoch auch mehr Geld. Ein Überblick

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »