Hoher Druck auf Ärztegebühren

Der Druck im Kessel ist hoch. Seit 1996 ist der Punktwert der Gebührenordnung für Ärztinnen und Ärzte nicht angepasst worden. In den ersten Jahren danach mag es noch Potenzial durch Optimierung der Abrechnung nach GOÄ gegeben haben, die immer noch bestehende Möglichkeit der Einzelleistungsvergütung ohne Budget sorgt bis heute dafür, dass durch die Versorgung von Privatpatienten im Vergleich zur Versorgung von Kassenpatienten in den meisten Fällen nach wie vor ein Mehrumsatz entsteht.

Dennoch reduziert die hohe Inflation der vergangenen beiden Jahre die Gewinne aus der Betreuung von Privatpatienten immer weiter.Bei manchen Leistungen stehen Vertragsärzte und -psychotherapeuten sogar besser da als ihre privat abrechnenden Kolleginnen und Kollegen. So können für die psychotherapeutische Behandlung nach GOÄ-Nr. 849 (20 Minuten Dauer) zum 2,3-fachen Satz 30,83 Euro abgerechnet werden. Dagegen bringt die EBM-Nr. 35151 (Psychotherapeutische Sprechstunde, 25 Minuten Dauer) nach aktuellem Punktwert 54,24 Euro, ab

