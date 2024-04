Hoher Anteil von Teilzeitbeschäftigung bei weiblichen Lehrkräften in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf - Rund die Hälfte aller weiblichen Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen arbeitet in Teilzeit - deutlich häufiger als ihre männlichen Kollegen. So unterrichten von den knapp 140.000 Lehrerinnen rund 48,8 Prozent in Teilzeit und 4,7 Prozent stundenweise an den nordrhein-westfälischen Schulen , teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag mit. Der Vollzeitanteil bei den knapp 50.

Die Zahlen sind auch vor dem Hintergrund des andauernden Lehrkräftemangels in Nordrhein-Westfalen interessant. NRW ist von unbesetzten Stellen an Schulen stärker betroffen als der Bundesdurchschnitt.

Lehrkräfte Teilzeit Nordrhein-Westfalen Schulen Geschlechterunterschiede

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nordrhein-Westfalen: Wetter in Nordrhein-Westfalen zunächst freundlichAm Dienstag ist das Wetter in NRW zunächst freundlich. Mit Blick auf die nächsten Tage wird es allerdings wechselhafter.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: Regen zu Beginn der neuen Woche in Nordrhein-WestfalenAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: Temperaturen steigen in Nordrhein-Westfalen zum WochenendeAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: Milde Temperaturen und viele Wolken in Nordrhein-WestfalenMilde Temperaturen, viele Wolken und ein bisschen Regen: Das ist der Wetterausblick für Nordrhein-Westfalen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: Weiterhin hoher Bedarf an Essenszuschüssen für arme KinderSchon seit 13 Jahren wird jährlich eine Million Euro aus dem Landesetat benötigt, um arme Kinder in Kitas und Schulen mit Essen zu versorgen. Der Bedarf reißt nicht ab. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: T-Shirt-Wetter in NRW: Mittwoch bis zu 19 GradImmer milder wird es in den kommenden Tagen in NRW. Doch nachts bleibt es frisch. Und regnen kann es auch.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »