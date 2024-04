Höhepunkte in Spandau: Panoramablick vom RBB-Turm

Heute spielen wir mal Touri in der eigenen Stadt und erkunden die Höhepunkte in unserer Nachbarschaft. Hier, von denen Sie Spandau aus luftiger Höhe bestens im Blick haben. Denn der Bezirk ist besonders: Altstadt, Land, Fluss. Wälder, Industrie, Großsiedlung...

Blick vom Kirchturm St. Nikolai. Die Kirche bietet sogar einen digitalen Spaziergang nach oben in Bildern, damit alle mal von oben gucken können.Spandau-Panorama, IV: vom Grunewaldturm Auch toll im Frühling, wenn alles aufblüht: ein Ausflug zum Grunewaldturm, von dem man einen wunderbaren Blick auf Spandau hat. Kladow, Gatow, Havel – herrlich! Eintritt: 5 Euro, ab 11 Uhr. „Besucher, die die rund 200 Stufen zur überdachten Aussichtsplattform bewältigt haben, befinden sich in 36 Metern Höhe über dem Boden und etwa 86 Meter über dem Wasserspiegel“, heißt es auf der Infoseite.

Spandau RBB-Turm Panoramablick Sonnenuntergang Highlights

