Hohe Spritpreise an deutschen Autobahnen

Spritpreise jenseits der zwei Euro trieb viele Autofahrer in den ÖPNV. An einer Raststätte entdeckte ein Autofahrer Preise jenseits der zwei-Euro-Marke. München – Eine bewusste Fahrweise kann einiges an Sprit sparen. Weil der Sprit an Tankstelle n immer teurer wird, ist das für Autofahrer immer wichtiger. Auf Facebook postete ein User Fotos vonLaut eigener Aussage entdeckte der Facebook-Nutzer die Spritpreise an der Raststätte Plötzetal West an der A14.

Wie er angab, war er „stinksauer“, nachdem er sich an der Zapfsäule bedienen musste: „Abzocke mit Ansage – die deutsche Autobahn.“ Auf seinem geschossenen Foto sind Preise jenseits der Zwei-Euro-Grenze für jeden Kraftstoff zu sehen. Das Bild postete er am 23. März. Für einen Liter Super mussten Autofahrer demnach an der Raststätte bereits 2,299 Euro zahlen, ein Liter E10 kostete 2,239 Euro. Selbst beim Diesel bot sich Autofahrern ein ähnliches Bild: Ein Liter lag dort dem Posting zufolge bei 2,159 Euro

Spritpreise Autofahrer Raststätte Tankstelle Autobahn

