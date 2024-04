Hohe Schadenersatzsumme für Opfer eines antisemitischen Angriffs in Hamburg

Der Fall hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Im September 2021 war in der Hamburg er City ein damals 60-jähriger Jude von einem 17-jährigen Passanten tätlich angegriffen und schwer verletzt worden. Jetzt hat eine Zivilkammer des Landgericht s dem Opfer eine Schadenersatz summe zugesprochen, wie sie in dieser Höhe ziemlich selten ist. 100.000 Euro muss Aram A., der Täter, zahlen – zuzüglich fünf Prozent Zinsen für den Zeitraum seit der Tat.

„Ich freue mich, dass dieses Verfahren nun endlich abgeschlossen ist“, so der inzwischen 62-jährige Sebastian F. (Name geändert) zur MOP

Antisemitischer Angriff Schadenersatz Hamburg Landgericht Opfer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

