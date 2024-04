Hohe Rohölpreise zu Ostern erwartet

Die Ostertage gehören traditionell zu den teuersten an der Tankstelle . Doch in diesem Jahr ist danach keine große Entspannung in Sicht. Denn der Rohölpreis ist seit Wochen auf dem Weg nach oben und zeigt kein Zeichen von Schwäche. Knapp 90 Dollar für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent sind inzwischen erreicht – der höchste Stand seit einem halben Jahr.

„Die globalen Krisen und die Förderpolitik der Opec+ werden auch im April für hohe Rohölpreise sorgen“, sagt Steffen Bock, Chef des Portals Clever Tanken. „Damit werden auch die Kraftstoffpreise auf entsprechendem Niveau bleiben.“ Der Ölpreis hat eine heftige Berg- und Talfahrt hinter sich, hochgetrieben meist von politischen Krisen und gedrückt von trüben Konjunkturaussichten. Zuletzt wirkten allerdings beide Kräfte in die gleiche Richtung: Mit dem Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus ist die Sorge vor einer Ausweitung des Kriegs in Nahost gewachse

