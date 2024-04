Hohe Nachfrage nach Wohnheimplätzen in NRW

Viele Studienanfänger hoffen zum Start des Semesters auf einen bezahlbaren Wohnheimplatz des Studierendenwerk s. Doch die Nachfrage übersteigt oft das Angebot . In NRW gibt es aber auch eine Ausnahme.auf der Suche nach einer Wohnung. In Aachen stehen laut Studierendenwerk 6875 Bewerber auf der Liste für ein Zimmer in einem Studierendenwohnheim.

"Der Grund für die hohen Bewerberzahlen könnte in den gestiegenen Mietpreisen auf dem privaten Wohnungsmarkt liegen, sodass sich gerade auch viele ältere Semester einen Wechsel in ein Studierendenwohnheim wünschen", sagte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage.noch 1621 Studierende auf ein Wohnheimzimmer. Zeitweise seien es mehr als 3000 Bewerbungen gewesen. Für Studierende ohne Unterkunft biete das Studierendenwerk 22 Notunterkunftsbetten, von denen auch einige belegt seien. Seit rund zwei Jahren sei die Notunterkunft fast nie ganz lee

