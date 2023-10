Hohe Nachfrage nach EM-Tickets

Damit überstieg die Nachfrage deutlich das Angebot: Insgesamt standen im Zeitraum vom 3. bis 26. Oktober 1,2 Millionen Karten zur Verfügung. Die nächste Verkaufsphase startet nach der Endrundenauslosung am 2. Dezember. 'Die hohe Zahl an Ticketanträgen zeugt von der anhaltenden Attraktivität der EM-Endrunde und dem Interesse der Fans auf der ganzen Welt', sagte UEFA-Wettbewerbsdirektor Martin Kallen. Die EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt.

Außerhalb Europas gehörten die USA, Kanada, Australien, China und Mexiko mit über 525.000 Ticketanträgen zu den Top-Nationen. 2,3 Millionen Anfragen für EM-FinaleAllein für das Endspiel am 14. Juli im Olympiastadion Berlin gingen fast 2,3 Millionen Ticketanträge ein. Im Schnitt hat sich jeder Fan für 13 Tickets beworben. Insgesamt stehen 2,7 Millionen Eintrittskarten für die 51 Spiele in den zehn Stadien zum Verkauf.

ASRock-Boards für Threadripper: Fünf Lüfter für VRMs um den Sockel sTRX5 für ein HallelujaASRock hat für AMDs neue Threadripper-7000-Plattform zwei Boards enthüllt. Der Blickfang sind bis zu fünf Mini-Lüfter über den VRMs.

