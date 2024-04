Hohe Kosten für Boeing nach Beinahe-Unglück

Es war ein Schreckensmoment für die Passagiere, als kurz nach dem Start ein Teil des Rumpfs einer fast neuen Boeing herausbrach. Danach mussten die Flieger Typs 737-9 Max wochenlang am Boden bleiben. Das verlangte nach teurer Wiedergutmachung.-Maschinen des Typs 737-9 Max nach einem Beinahe-Unglück im Januar bringt dem Flugzeugbauer hohe Kosten ein.

Die Fluggesellschaft zahlte Alaska Airlines im vergangenen Quartal rund 160 Millionen Dollar (rund 148 Millionen Euro) als Wiedergutmachung für entgangene Einnahmen und entstandene Mehrausgaben. Man rechne noch mit weiterer Entschädigung, Details dazu seien aber vertraulich, hieß es in einer Mitteilung von Alaska Airlines am Donnerstag.Droneliner stellt zwei Modelle in Aussicht: Die DL200 (hinten) und die DL350 (vorne). Die jeweilige Bezeichnung leitet sich aus der maximalen Zuladung ab, das größte Modell soll bis zu 350 Tonnen transportieren.war kurz nach dem Start im Steigflug ein Rumpf-Fragment an der Sitzreihe 26 herausgebroche

