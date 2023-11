Hohe Fallzahlen von Atemwegserkrankungen in Deutschland

Gefühlt ist in diesem Jahr jeder ständig krank. Husten, Schnupfen, Grippe oder Corona –kaum jemand bleibt verschont. Doch handelt es sich dabei wirklich nur um ein Gefühl? Nein, zumindest nicht, wenn es nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts geht. Die Fallzahlen der Atemwegserkrankungen liegen in diesem Jahr auf einem sehr hohen Niveau. Doch woran liegt das? Sind unsere Immunsysteme durch dieAlarmierend: Derzeit sind die Fallzahlen für die Jahreszeit so hoch wie seit 2011 nicht mehr. Damals waren in der 43. Kalenderwoche 6473 Fälle pro 100 000 Bundesbürger gemeldet worden. In diesem Jahr sind es bereits laut aktuellen RKI-Zahlen (KW 42) 7944 – Tendenz steigend. Zum Vergleich: In den Hochphasen der Pandemie lag die Inzidenz im gleichen Zeitraum bei 3428 im Jahr 2020, 6088 (2021) und 6303 (2022). Einer der Gründe, warum die Zahlen jetzt deutlich darüber liegen: Die Maskenpflicht wurde im öffentlichen Raum komplett abgeschafft. Die Wahrscheinlichkeit, sich im Alltag anzustecken, hat somit deutlich zugenommen.Dr. Markus Beier, Bundesvorsitzender des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, zu BILD: „Die Zahl der Atemwegserkrankungen bewegt sich auf einem hohen Niveau. Wir haben es aktuell insbesondere mit klassischen Erkältungskrankheiten und Corona-Infektionen zu tun. Die Verläufe sind, bis auf wenige Ausnahmen, glücklicherweise eher mil

