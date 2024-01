Hohe Energiepreise belasten Vereine in Schmelz

Viele Vereine haben nach wie vor mit den hohen Energiepreisen als Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zu kämpfen. Die Schmelzer CDU forderte vor kurzem daher ein zusätzliches Förderprogramm – und stieß im Gemeinderat nicht nur bei den anderen Fraktionen auf unerwarteten Widerstand. Unter den erhöhten Energiepreisen leiden seit längerem auch viele Vereine in Schmelz. Eine von der CDU geforderte zusätzliche Förderung durch die Gemeinde soll es vorerst aber nicht geben.

Sind sie nach wie vor ein Problem: die gestiegenen Energiepreise als Folge des Ukraine-Konflikts. Abgefedert werden diese aktuell noch durch die Energiepreisbremse des Bundes. Ab Ende März soll damit jedoch Schluss sein. Denn dann soll die Verordnung zur Verlängerung der Preisbremse für Strom, Gas und Wärme offiziell auslaufen. Auch zahlreichen Vereinen dürfte die Aussicht auf wieder steigende Energiepreise Kopfzerbrechen bereiten, wie ein Blick in die Gemeinde Schmelz verrät





