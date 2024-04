Hohe Einschaltquoten für Sondersendungen zum iranischen Angriff aus Israel

Den „ARD-Brennpunkt“ mit dem Titel „Großangriffauf Israel “ schalteten ab 20.15 Uhr im Ersten 7,45Millionen ein. Das „ZDF spezial“ mit dem Thema „Eskalation in Nahost - Iran greift Israel an“ sahen ab 19.12Uhr2,94Millionen . Auch die Nachrichten sendungen waren sehr gefragt. Die „Tagesschau“ kam ab 20 Uhr allein im Ersten auf 6,70Millionen Zuschauer .

„heute“ im Zweiten um 19 Uhr wollten 3,30Millionen sehen. Das ZDF-„heute-journal“ holten sich ab 21.56 Uhr 3,73Millionen ins Haus. „RTL Aktuell“ versammelte ab 18.45 Uhr 2,69 Millionen vor dem Bildschirm. Die „Sat.1 :newstime“ guckten ab 19.56 Uhr 1,54 Millionen . Abseits der aktuellen Nachrichtenlage war das meistgesehene Primetime-Programm der Schweizer „Tatort“-Krimi „VonAffen undMenschen“, mit7,39Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab 20.30 Uhr.

Iranischer Angriff Israel Einschaltquoten Sondersendungen Fernsehen

