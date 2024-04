Hohe Birkenpollenbelastung in Bayern

Das Elektronische Pollen-Informationsnetzwerk des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat Anfang April hohe Birkenpollen werte gemessen. Bereits ab 50 Pollen pro Kubikmeter Luft spricht man von einer starken Belastung.

Birkenpollen können bis zu 1.500 Kilometer weit fliegen. Bei sonnigem, warmem Wetter könnte die Pollenbelastung weiter steigen. Der Birkenpollenflug könnte noch einige Tage oder Wochen andauern. Viele Menschen reagieren allergisch auf Birkenpollen.

