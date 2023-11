Hoffnung auf den Kurs-Turnaround?

„Wir haben zahlreiche Möglichkeiten, unser Umsatzwachstum zu beschleunigen, während wir unsere Ausgaben reduzieren, was den operativen Leverage weiter erhöhen wird“, so der CEO. Das Unternehmen arbeitet an einem umfangreichen Plan für das Jahr 2024. Neuer CFO soll Jamie Miller werden der sein Amt ab dem 6. November ausüben wird.

Die Konsumenten sind weiter stark unterwegs, gibt Paypal zu verstehen. Das gestaltet den Ausblick auf das Weihnachtsquartal positiv. Der Profit pro Aktie soll im Gesamtjahr bei 4,98 USD liegen, Analysten hatten nur mit 4,92 USD gerechnet. Paypal kämpft damit, das Geschäft mit hohen Margen zu stabilisieren, während die Geschäfte mit niedrigen Margen weiter rasant wachsen. Das führt dazu, dass Paypal jetzt weniger Marge erwartet, aber die Prognosen dennoch leicht ansteigen.

Jefferies bestätigt Paypal solide Zahlen, aber ähnliche Probleme wie in den Vorquartalen. Die Margen stehen unter Druck, was das Wachstum untergräbt, moniert der Analyst. Fazit: Paypal hat dieses Mal nicht enttäuscht. Die Probleme bestehen weiter. Das Umsatzwachstum lahmt, die Margen stehen unter Druck. Die aktuelle Bewertung dürfte dies aber mittlerweile vollumfänglich abbilden. Antizyklische Anleger könnten eine kleine Wette mit Stoppkurs wagen.

