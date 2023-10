Hochzeit in Lohberg: Linda Kress und Florian Pritzl feierten ganz traditionell

Am Samstag haben sich der Schlosser Florian Pritzl, bestens bekannt als „Holz-Flo“, und die pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte Linda Kress in der Lohberger Pfarrkirche die Hand zum Ehebund gegeben.

Die Kirchgänger horchten schon beim Einzug auf, weil die Lohberger Buam diesen musikalisch begleiteten. Die herrliche Hochzeitsmesse zelebrierte Ambros Trummer, Pfarrer i. R. Einfühlsame Lieder steuerte der Spontanchor bei, in dem die Braut Ensemble-Mitglied ist, unter anderem mit dem Titel „Gern ham duad guad“.Die beiden Eheleute wurden wieder von Simon und Felix hinausgespielt. Vor dem Kirchenportal hatten indes die Reservisten und die Altherren des SV Lohberg Aufstellung bezogen.

Das Spalier verlängerten die Arbeitskollegen der Braut von der Lamer Osserapotheke. Sie „versperrten“ den Weg mit einem mehrfach gespannten Verband, der unter Gelächter mit einer Fingernagelschere durchgeschnitten werden musste. Natürlich hatten die beiden frisch Vermählten auch das im Griff. headtopics.com

Die weltliche Hochzeit lehnte sich an die früher eingebürgerte Tradition mit Ofenschüsselrennen und Mahl im Hotel Zur Post an. Dazu gehörte eine zünftige Blaskapelle und so hatten die beiden die Bayerisch-Böhmischen engagiert, die während des Mahls und des Kaffeenachmittags bestens unterhielten.

Beim Brautstehlen im Dimpfl-Stadl übernahm dann die Band Coole Muh das Ruder, die auch nach der Rückkehr ins Hotel Zur Post die Hochzeitsgesellschaft unentwegt auf die Tanzfläche lotste. Für Gänsehautgefühl sorgten dann noch die Musiker Simon (Sohn der frisch Vermählten) und Felix, als sie um Mitternacht den letzten Tanz anstimmten. headtopics.com

Weiterlesen:

mz_de »

Unbekannter sprengt Geldautomat in Raiffeisenbank Lohbergidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bad Kötzting passiert Weiterlesen ⮕

Unbekannte sprengen Geldautomat in Raiffeisenbank Lohbergidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bad Kötzting passiert Weiterlesen ⮕

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Raiffeisenbank LohbergDas Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Weiterlesen ⮕

Nach Geldautomaten-Sprengung in Lohberg laufen die Ermittlungen: Was bisher bekannt istAm frühen Morgen zerstörten bislang Unbekannte nicht nur den Geldautomaten, sondern auch weite Teile der Geschäftsräume einer Bankfiliale in der Gemeinde Lohberg (Landkreis Cham) und flüchteten. Weiterlesen ⮕

Geldautomaten-Sprengung in Lohberg: Keine Hinweise auf die TäterDie Spurensicherung in Lohberg, wo Unbekannte am Donnerstagmorgen einen Geldautomaten sprengte, ist abgeschlossen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Weiterlesen ⮕

Einrichtung zerstört: Schaden in und an der Raiffeisenbank-Filiale in Lohberg ist beträchtlichAm Tag nach dem Sprengstoffanschlag auf den Geldautomaten der Raiffeisenbank-Filiale in der Gemeinde Lohberg können es die Bürger der kleinen Gemeinde noch nicht fassen, was da passiert ist. Die Schäden in den Räumen und am Gebäude sind noch gar nicht abzusehen. Statiker und Gutachter sind bestellt. Weiterlesen ⮕