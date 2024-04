Hochwasserschäden am Ufer der Wümme im Oberblockland sichtbar

Während sich das Hochwasser an der Wümme im Oberblockland zurückgezogen hat, bleiben die Schäden am Ufer deutlich sichtbar: kaputte Steganlagen, zerlegte Brückenteile, lose Sicherungspfähle und vom Hochwasser gezeichnete Vereinsheime, Gartenhäuschen und Schuppen säumen das Flussufer der idyllischen Gegend."Wir haben noch Glück gehabt", sagt der Leiter der Kanusparte Jürgen Schweichler vom Kanuclub Hanseat.

Am gegenüberliegenden Wümme-Ufer könnten Unternehmen und Freiberufler, hingegen Hochwasserschäden melden und vom Land Niedersachsen finanzielle Hilfen beantragen, weiß Staffeldt. So eine Maßnahme wünsche sie sich auch für Bremen. In der Hansestadt werde in den kommenden Wochen über Entschädigungen beraten, berichtet der Chef des Deichverbandes am rechten Weserufer, Stephan Levin.

Auf der anderen Seite der Wümme ist man bereits einen Schritt weiter: Unternehmen und Freiberufler, bei denen das Weihnachtshochwasser Schäden angerichtet hat, sollen vom Land Niedersachsen finanzielle Hilfen erhalten. Das Wirtschaftsministerium hat dazu Einzelheiten in einer Richtlinie geregelt, die vor einigen Tagen in Kraft getreten ist. Bis spätestens zum 31. Juli müssen die Anträge bei der NBank eingereicht worden sein.

