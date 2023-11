Hochwasser in Düsseldorf und Monheim

Nachdem erste Flüsse über die Ufer getreten sind, beruhigt sich die Lage an vielen Stellen wieder. Weil es aber im Süden auch in den kommenden Tagen regnen soll, wird das Wasser weiter steigen. Die Stadt Düsseldorf hat deshalb erste Maßnahmen zum Schutz der Stadt eingeleitet, indem die Auslassschieber der Düssel im Bereich der Altstadt geschlossen wurden. Die Bundesanstalt für Gewässerkunde schätzt, dass der Pegel-Höchststand in Düsseldorf Anfang nächster Woche erreicht wird.

Auch in Monheim steigt der Wasserstand und ein Teil des Leinpfads wurde gesperrt. Die Fähren zwischen Düsseldorf-Urdenbach und Dormagen-Zons sowie Köln-Langel/Leverkusen-Hitdorf und Meerbusch-Langst/Düsseldorf-Kaiserswerth sind ebenfalls betroffen





🏆 15. WDRaktuell » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Monheim WDR sendet Doku über die 'Steueroase von nebenan', Monheim.Aufgehängt an dem Vorwurf des Dormagener Bürgermeisters, Monheim betreibe „Gewerbesteuer-Dumping“, beleuchtet der WDR in seiner Reihe „Die Story“ die Steuerpolitik der Gänseliesel-Stadt.

Herkunft: rponline - 🏆 15. / 67,76 Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: So bewerten die Fans die Umsetzung des Gratisticket-ProjektsSie sind Fan von Fortuna Düsseldorf und wollen stets über alle Geschehnisse beim Zweitligisten informiert sein? Dann sind Sie hier genau richtig. In unserem Blog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Herkunft: rponline - 🏆 15. / 67,76 Weiterlesen »

Düsseldorf : Rund 17.000 Teilnehmer bei propalästinensischer DemoDüsseldorf - In Düsseldorf haben am Samstag nach Polizeiangaben fast 17.000 Menschen an einer propalästinensischen Demonstration teilgenommen.

Herkunft: sternde - 🏆 15. / 67,76 Weiterlesen »

Weitere Pro-Palästina-Demo in Düsseldorf geplantDüsseldorf: Die Leute gehen auf die Straße für Palästina

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 15. / 67,76 Weiterlesen »

Hochwasser an der Ostseeküste: Die Bilder der SturmflutVon Freitag bis Samstagnacht hielt ein schwerer Sturm die Ostseeküste in Atem. Menschen mussten evakuiert werden. Auf Fehmarn starb eine Frau. Das sind die Bilder.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 15. / 67,76 Weiterlesen »

Hochwasser bedroht Venedig, Rechtspopulismus die BiennaleDie Stadt scheint dem Untergang geweiht. Die Rechtspopulisten greifen nach der Biennale. Und die neuen Stauwehre gegen das Hochwasser schädigen das Ökosystem der Lagune. Antonio Vivaldi hat die Krise schon früh geahnt.

Herkunft: rponline - 🏆 15. / 67,76 Weiterlesen »