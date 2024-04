Hochsommerliche Temperaturen in Bayern erwartet

Ein Mann und eine Frau genießen das schöne Wetter mit ihren SUPs (Stand up Paddle Boards) auf dem Langwieder See.Bis zu 30 Grad, und das Anfang April: Der Deutsche Wetter dienst DWD erwartet für das Wochenende eine regelrechte"Temperaturexplosion". Es werde in Bayern hochsommerlich warm, sagt der Leiter der Regionalen Wetter beratung München, Guido-Peter Wolz. An mehreren Messstationen könnten Rekorde gebrochen werden. Für die Jahreszeit ist es damit erneut zu warm.

Schon im Februar und März war es in Bayern viel zu mild - der Trend setze sich aktuell fort, hieß es beim DWD. Eine Prognose für den Sommer könne man daraus jedoch nicht geben - hierfür sei es zu früh. Der DWD rechnet am Samstag und Sonntag mit neuen Höchstwerten für die erste April-Dekade vom 1. bis 10. April. Die bisherigen Höchstwerte für diese Periode im Freistaat lagen bei 26,8 Grad im Jahr 1961 in Wasserburg; die Messstation ist allerdings inzwischen geschlosse

Bayern Wetter Temperaturen Rekorde Hochsommer

